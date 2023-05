87-AASTANE AUTOJUHT: ahistav suhtumine eakatesse roolikeerajatesse solvab sügavalt. Olen kaugel sellest, et teha avariid

Olen pea 87-aastane. Perekonna poeskäijana sõidan autoga iga päev juba aastaid. Juhistaaž on mul üle 50 aasta. Loomulikult olen mingil määral kaotanud reaktsioonis, kuid arvestan seda sõidukiiruse ja -maneeri valikul. Pikaaegne kogemus on õpetanud mind eristama kohti ja olukordi, kus tuleb eriti ettevaatlik olla. Olen kaugel sellest, et teha avariid.