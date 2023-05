Espoos varises kokku ajutine jalakäijate sild. Vigastada sai 27 inimest, kellest enamus olid lapsed

Tellingutest moodustatud sild asus Espoo kagupoolses Tapiola linnaosas ehitusobjekti kõrval. Soome päästeteenistuse andmeil on vigastatuid kokku 27. Helsingi ja Uusimaa tervishoiuameti (HUS) täpsustas, et neist 15 toimetati haiglasse. Teatavasti on suurem osa vigastatutest alaealised. HUSi väitel on vigastuste näol enamjaolt tegemist luumurdudega.