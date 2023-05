KAS JUNTIMIST SAAB PEATADA? Liia Hänni, Paul Keres ja teised vaagivad seaduslikke võimalusi riigikogus töötakistus murda

Maksutõusu, suurperede toetuste kärpimise ja abieluvõrdsuse soov on tekitanud riigikogus olukorra, mil koalitsiooni sõnul sisulist tööd teha ei saa, sest opositsioonipoliitikud takistavad seda eelnõude ja arupärimiste kaudu, mille üleandmise aeg ja hulk on piiramatu. Riigikogul on aga esimees ja aseesimehed, kelle ülesandeks on tagada istungisaalis kord. Mis juhtuks siis, kui riigikogu esimees takistab juntimist ehk obstruktsiooni?