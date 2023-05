VIDEO | Kaja Kallas: opositsioon ei lase riigikogul teha seda, milleks see on kohustatud põhiseaduse järgi

Opositsiooni peamine etteheide oli see, et maksuseadused on üheskoos, mistõttu valitsus otsustas täna hommikul esitada need eelnõud ükshaaval.

„Perehüvitiste eelnõu, Nursipalu eelnõu ja abieluvõrdsuse eelnõud olid niigi juba eraldi. Maksuseadused, mis puudutavad ühte eesmärki, olid koos. Koos ühtse mõjuhinnanguga. Aga kuna see oli peamine etteheide ja selle tõttu oli vaja võtta kogu riigikogu pantvangi, siis me tulime opositsioonile vastu ja sidusime need lahti. Ma tõesti väga loodan, et opositsioon lõpetab nüüd riigikogu töö halvamise. Kuigi hetk tagasi kuulsin veel, et see siiski riigikogus veel nii ei ole,“ lisas Kallas.

Kallas meenutas, et nad läksid valimistele lubadusega tagada Eesti julgeolek ja teha riigi rahandus korda. Ilma korras rahanduseta ei ole võimalik teha investeeringuid julgeolekusse.

„Kuidas rahandust korda teha? Seal on kaks võimalust. Kas ulatuslikud kärped või siis maksutõusud. Ilma midagi tegemata jätkata ei saa, sest meie kulud ja tulud ei tule mitte kuidagi kokku,“ ütles Kallas.

„Ei mina ega praegune valitsus ei ole nõus jätkama riigieelarve kulude lappimist laenuraha arvel, sest laenuintressid on läinud niivõrd suureks, et juba praeguste laenude pealt 2027. aastaks me maksame ainuüksi intressideks ära 395 miljonit eurot! Samas kui kultuuriministeeriumi kogueelarve on 351 miljonit. Need on lihtsalt on sellised suurusjärgud,“ seletas Kallas.

„Opositsioon on kolme päevaga sisse andnud rea eelnõusid, mis soojendavad südant ja paitavad kõrvu, et meeletult tõstetakse igasugu toetusi ja need on populaarsed. Aga need tõstavad riigieelarve kulusid ligi kolme miljardi võrra! Kolme miljardi võrra lisaks sellele eelarveaugule, mis praegu juba on. Kui sinna arvestada veel kaitsekulud, siis eelarveauk ilma midagi tegemata on veel suurem.“

Samal ajal on opositsiooni jaoks võrdselt ebapopulaarsed nii maksutõusud kui ka kärped, märkis Kallas. „Et võtke laenu ja ärge mõelge homse peale... See on lihtsalt vastutustundetu.“