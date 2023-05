OTSE | Kolm Kallast ja Võrklaev räägivad riigis toimuvast

Kallas selgitas, et riigikogu kodu- ja töökorraseaduses on olemas paragrahv, et riigikogu juhatus võib konsulteerida protseduurilistes või menetluslikes küsimustes fraktsioonide esindajatega. Sellist asja, et eelnõude sisu tuleks enne kokku leppida vanematekogus, ilma et riigikogu liikmed saaksid neid eelnõusid menetleda ja muudatusettepanekuid teha, ei maini ükski seadus. „Vastupidi, riigikogu liikmetel peab olema võimalus nende teemade üle debateerida,“ rõhutas Kallas.

Opositsiooni peamine etteheide oli see, et maksuseadused on üheskoos, mistõttu valitsus otsustas täna hommikul esitada need eelnõud ükshaaval.