Pesitsusrahu kaitseks on peatatud 12 raiet

Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra ütles, et kontrollide eesmärk on teavitada avalikkust ja metsaomanikke lindude pesitsusperioodist ning peatada vajadusel raie, et vältida pesade hävitamine ja kahjustamine või lindude pesitsemise häirimine.

„Kontrollide seniste tulemustega võib jääda rahule, sest rikkumisi on kontrollide hulka arvestades vähe. Valdav enamus metsameestest väldib pesitsusrahu aegset raiet, ligikaudu 60% metsateatistest on juba enne seda aega ellu viidud ning 40% jääb siis suve lõppu ja sügisesse,“ rääkis Vakra.

Vakra lisas, et pesitsusrahu kontrollid on planeeritud enamasti kaitsealadele. „Sellistes metsades, mis on kaitstavatest aladest väljaspool, kontrollime ennekõike linnuliigi rikaste tüübirühmade vanemaid puistusid, sest nendes on mõju metsalinnustikule suurim. Enamusel metsaomanikest on raieplaanid loodusega kooskõlas, näiteks looduskaitsealadel ei ole me tuvastanud ühtegi raietegevust,“ selgitas peadirektor.