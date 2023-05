OTSEBLOGI | Kremli pressiesindaja: Ukraina operatsioon on väga raske, kuid jätkub. Sõjauuringute Instituut: Vene vägede lahinguvõime on Bahmutis piiratud

Ovsjannikova loodab, et teda ümbritsevad inimesed suudavad Putini kukutada, kuid ei pea tõenäoliseks, et ta tapetakse või mürgitatakse. „Peate aru saama, et FSB-s, politseis, rääkimata eraturvafirmadest, teenib kolm miljonit inimest. Me räägime Stalini ulatusega repressioonidest. Tõenäoliselt ei hakka keegi Putinit tapma ega mürgitama, aga keegi tema lähiringkonnast võib ühel päeval tema juurde tulla ja öelda: „Vladimir, me kaotame sõja. On aeg minna.“ Sõja viimasel päeval, kui Venemaa kaotab sõja, koidab tema viimane päev. See on selge. Ta kardab oma elu pärast. Ta on oma punkris. Ta on isoleeritud.“