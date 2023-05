Politsei võttis provokaatori vahi alla

Gerassimovi kultuurimaja ette joonistatud tekst „ДЕТИ“ (lapsed) on sama, mis maaliti eelmise aasta märtsis Ukrainas Mariupolis akadeemilise teatri ees olevale kõnniteele selleks, et teavitada Venemaa lennukipiloote, et teatrihoones on lapsed. See aga ei takistanud Vene vägesid teatrit pommitamast.Allikate kinnitusel on autor Vovan Kaštan, kes varem jättis jälje ära viidud tanki endisesse asukohta, vahendab Delfi. Narvas eemaldatud tanki asukohta kirjutati hiljuti Peterburis pommiplahvatuses hukkunud putinisti ja sõjablogija Vladlen Tatarski tsitaat: „Me võidame kõik, tapame kõiki, röövime kõiki, keda vaja. Kõik saab olema nii, nagu me armastame.“ Grafiti tegi Vovan Kaštan.

Politsei ei saa konkreetsete inimeste kohta infot avalikustada. „Alustasime juhtunu osas väärteomenetluse ning oleme sodija kinni pidanud 48 tunniks,” ütles politsei-ja piirivalveameti pressieasindaja Kadri Martin Õhtulehele. Kõik täpsemad asjaolud on hetkel veel selgitamisel, lisas ta.