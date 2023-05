ANALÜÜS | Tsirkus riigikogus võib viia olukorrani, kus Eesti ei saa enam mitte kunagi toimivat valitsust

Võimul olev liberaalne leer leiab, et praegune olukord on äärmiselt murettekitav. Avalikult räägitakse juba ka „põhiseaduslikust kriisist“. Sellise mure tagamaid aitab mõista üks Donald Trumpi valitsusajal USAs avaldatud raamat. Tõenäoliselt pole enamik juhtivaid koalitsioonipoliitikuid seda lugenud, aga murekohad on ääretult sarnased.

Harvardi Ülikooli politoloogid Steven Levitsky ja Daniel Ziblatt kirjutasid 2018. aastal oma raamatus „Kuidas surevad demokraatiad“, et kirjutatud reeglid ja põhiseadus enamasti demokraatia lagunemist ära hoida ei suuda. Neis on alati augud. Kui üks ära parandatakse, leitakse järgmine. Ideaalset seadust pole võimalik kirjutada või võtab see lihtsalt liiga kaua aega.

Levitsky ja Ziblatti arvates oleneb iga riigi demokraatlik toimimine kõige rohkem hoopis kirjutamata reeglite järgimisest. Võimalus mõneks sigaduseks võib küll teoreetiliselt olemas olla, aga keegi lihtsalt ei tee seda.

Sisuliselt hoitakse Pandora laegas sedasi suletuna. Paljud või suisa kõik teavad, kuidas demokraatiat lõhkuda, aga seda eelistatakse hoida. Miks? Erakonnad ja poliitikud peavad üksteist küll konkurentideks, aga mõistavad, et ühel hetkel rollid vahetuvad. Koalitsioonisaadikutest saavad opositsioonisaadikud ning vastupidi. Küsitakse küsimust: „Kas ma tahan, et mulle endale kunagi nii tehtaks?“