GALERII | Vaata, millised värvikad staarid saabusid Embassy of Fashion suurejoonelisele vaatemängule!

„Seda kollektsiooni inspireeris konkreetselt see koht, ehk siis kruiisisadam,“ kirjeldab Ketlin Bachmann oma uut tööd. „Me tulime seda vaatama ja kohe tekkis mõte korraldada suurejoonelist sõud ülipika 100 meetrilise catwalk'iga,“ lisab ta. „See oli minu jaoks hästi suur väljakutse. Selleks ajaks oli poolkollektsiooni tegelikult juba valmis, aga siis vaatasin, et asjad olid kuidagi liiga väikesed ja ühtlased. Seega pidin natuke ümber mängima ja hästi palju volüümi ja mahtu lisama, et see kollektsioon niivõrd suures saalis toimiks.“