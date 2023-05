GALERII | Vaata, millised värvikad staarid saabusid Embassy of Fashion sensuaalset vaatemängu nautima

Kolmapäeval esitlesid Embassy of Fashion moeloojad Aldo Järvsoo, Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos Tallinna kruiisiterminalis oma suurejoonelist kolmeosalist kollektsiooni „Trinity“. „Mõtlesin, et las nad arvavad, et Aldo teeb jälle printsessikleite, aga siis tuleb selline äge üllatus,“ kommenteerib Järvsoo oma uut tööd.