JUHTKIRI | Laenularistamine on tegelik vaesuse tunnus

Vabaduse arenedes aga muutusid pangad ja igasugused muudki laenajad lahkeks: võta-võta, sa ju oled seda väärt, vaja ju endale olulisi asju lubada. Küll pärast vaatame, kuidas saab! SMS-laenud ajasid asja imelihtsaks – piiks-piiks ja raha tuleb! Ei saagi tagasi maksta? Võtame uue laenu, sellega justkui saab!

Kõik see viis omamoodi reaalsusest põgenemise tekkeni (psühholoogias nimetatakse sellist nähtust eskapismiks). Laenupidu käis, nagu homset polekski. Ometigi sai end tunda rikkana! Aga mis eile oli homme, on nüüd täna. Aeg on tagasi maksta. Millega? Tuleb selleks jälle uus laen võtta, selle tagasimaksmine on ju taas homne mure? Kogu läänemaailm ju elavatki võlgu, see ongi uus norm!

Lõhkilaenamise teema on igikorduv nagu jõuluevangeelium. Ka tänane Õhtuleht räägib sellest.

Mida siis teha, et laenukeerisesse mitte sattuda? Ega siin head rohtu olegi. Ikka seesama juba Tootsi isalt pärit tarkus: laenuleib ja laastutuli ei kesta kaua. Aga kui juba laenukeerises sees, ärge pistke pead liiva alla ja rääkige ometi pangaga! Muidu lõpeb see ikka pankroti (jah, ka eraisikud võivad tänapäeval pankrotti minna), inkasso ja kohtutäituriga. Kuid on ju laenu ajatamine, maksepuhkus ja igasugused muud võimalused, ehk õnnestub isegi laenuprotsente väiksemaks rääkida.

Laenu maksmine uuega on aga hea vaid siis, kui uus on parematel tingimustel. Enamasti siiski pole, eluasemelaenu makseid korvatakse mõrvarlike kiirlaenudega. See on sama hea nagu peaparandamine eriti kehva puskariga: korraks on küll kergem, aga hiljem hakkab ikka väga halb.