JÄLLE SEE SANTOS: paadunud valevorstina tuntud USA poliitik võeti viimaks pihtide vahele

Vabariiklaste sekka kuuluvast George Santosest ja tema pettustest on Õhtuleht kirjutanud varemgi. USA kongressi uustulnuka pihtide vahele võtmine polnud ootamatu. Vabariiklaste sekka kuuluv George Santos on juba mõnda aega olnud justiitsministeeriumi institutsioonide uurimise all, ent nüüd jõudis asi ametlike süüdistusteni, mida on kokku 13. Seitse neist hõlmavad pettusi, kolm rahapesu, kaks valesüüdistusi ja üks avalike vahendite vargust.