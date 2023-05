JÄLLE SEE SANTOS: paadunud valevorstina tuntud USA poliitik võeti vahi alla

Vabariiklaste sekka kuuluvast George Santosest ja tema pettustest on Õhtuleht kirjutanud varemgi. Kongressi uustulnuk on olnud juba mõnda aega mitme institutsiooni uurimise all, ent nüüd jõudis asi otsaga justiitsministeeriumisse. Teda süüdistatakse kokku 13 punktis. Seitse neist hõlmavad pettuseid, kolm rahapesu, kaks valesüüdistusi ja viimane avalike vahendite vargust.