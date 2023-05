Mehhiko kohus vabastas kurikuulsa maffiabossi

1980. ja 1990. aastatel kurjakuulutavat kuulsust kogunud Palma on veetnud viimased 28 aastat USA ja Mehhiko vanglates. Ehkki 63aastane mees tunnistas end 2005. aastal uimastiäris süüdi, otsustati ta nüüd vabastada, kuna kohtunik María Dolores Olarte hinnangul ei ole Palma jätkuva kinnipidamise õigustamiseks „piisavalt tõendeid“. Kohtunik kuulutas, et prokuröride argumendid, mis seostavad Palmat kurikuulsa „El Güeroga“ on enamasti alusetud.