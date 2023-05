Taltsutamatud pesukarud vallutasid Texase koolimaja

„See oli hirmul ning jooksis ringi,“ meenutas pesukaru laest alla sadamist näinud õpilane Morgan Eye . Siiski tundis neiu muret, mis oleks saanud siis, kui loom oleks kedagi hammustanud ning tal oleks olnud marutaud. Too pesukaru pääses kukkumisest eluga, ent mõnel tema liigikaaslasel pole nii palju õnne olnud. Viimaste nädalate jooksul on leitud koolimaja seinte vahelt ka surnud pesukaru. „Selle laip mädanes ja levitas igale poole haisu,“ sõnas õpilane Noah Braun .

Üldjuhul on pesukarud olnud siiski inimestega kokkupuutel pelglikud ning pannud parema meelega teises suunas punuma. Õpilased on imestanud, et kooli pole veel olukorra tõttu kohtusse kaevatud, vahendab portaal Chron.