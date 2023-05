Puhtad tööruumid suurendavad töötajate motivatsiooni ja tootlikkust

Ettevõtte kuvand ja edu ning töötajate efektiivsus sõltub paljudest teguritest. Üks neist on kindlasti töö- ja esindusruumide puhtus. „Puhastusteenuseid pakkuva professionaalse ettevõttena võtame hügieeni ja puhtust tõsiselt,” ütleb Kendra müügiesindaja Liina Reintam. „Lihtsustatult öeldes: me hoolime puhtusest ja see kumab läbi ka kõigist meie töödest, meie inimestest, vastutusest kliendi ees ja pühendumusest anda endast iga päev maksimum – meie jaoks pole lihtsalt hea piisavalt hea.”

Kliendid ootavad laiemat teenustepaketti

Foto : Shuttestock

Liina märgib, et viimaste aastate jooksul on klientide ootused ja nõudmised mõnevõrra muutunud. „Kliendid on muutunud tähelepanelikumaks ja nõudlikumaks. Oodatakse rohkem mugavust – mida enam on teenusel lisalahendusi ja mida mugavamaks see kliendi elu teeb, seda parem.”