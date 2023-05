OTSEBLOGI JA -PILT | Ööistung tuleb, parteid andsid kompromissi otsimises alla. Opositsioonil on võimalus venitada, kuni tuleb korraldada erakorralised valimised

Kui rääkida hüpoteetilistest stsenaariumidest, siis veel enne kohaloleku kontrolli eelnõusid ja arupärimisi üle andes on riigikogu tööd võimalik takistada sisuliselt lõpmatult. Sellele tõmbaks pidurit alles seadus, mis ütleb, et riigieelarve peab vastu võtma hiljemalt märtsiks, muidu seisavad ees erakorralised valimised. Kuna tupikus parlament riigieelarvet arutada ei saa, siis nii lähekski. Tõsi: et opositsioonil on jõudu 10 kuud jutti nii töötada, on kaheldav.