BLOGI JA -PILT | VÕIMUKRIIS! Keskerakonna rahvasaadik tunnistab ausalt: tegeleme valitsuse trollimisega!

Kuigi see on äärmiselt ebatõenäoline, võib opositsioon parlamendi tööd takistada nii kaua, et tuleb korraldada erakorralised valimised. Selleks peaksid nad praegusel kujul obstruktsiooni korraldama kuni 2024. aasta märtsini. Kui selleks ajaks riigieelarvet vastu pole võetud – mida tupikus riigikogu teha ei saa –, tuleb seaduse kohaselt korraldada erakorralised parlamendivalimised.

Kolmapäeva hommikul kogunes pooleteiseks tunniks riigikogu vanematekogu, kuhu kuuluvad esimees Lauri Hussar, aseesimehed Toomas Kivimägi ja Jüri Ratas ning kõigi kuue parlamendifraktsiooni juhid. Hiljem istuti koos veel teised poolteist tundi. Kolme tunniga aga mingit kompromissi ei sündinud ning nüüd saavad riigikogu liikmed neljapäeval kell 14ni jätkata eelnõude ning arupärimiste esitamist.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütleb, et juriidilist väljapääsu praegusest olukorrast ta ei näe: „Olukorda, kus parlament on tasa lülitatud, peaks laiemalt arutama.“

Keldo sõnul võiks siin protsessi kaasata ka õiguskantsleri, presidendi või kellegi riigikohtust. „Et meil parlament normaalselt ei tööta, ei saa olla jätkusuutlik lahendus.“

Tõenäosust, et uudse obstruktsioonimeetodi leiutamine võib näiteks sügisestel riigieelarve aruteludel viia erakorraliste valimisteni, ei oska Keldo veel öelda. Samas arvab ta, et kui sellist viisi liiga pikalt kasutatakse, hakkavad ka opositsioonierakondade valijad küsima, kas nad ikka andsid enda valitud poliitikutele just selleks mandaadi: „Valimised toimusid ära, inimesed tegid oma otsuse ja demokraatias peavad valitud saadikud oma mandaati teostama. Täna ei saa koalitsioon üldse enam oma mandaati teostada.“

„Usun, et ka ühiskond peaks väga kriitiliselt küsima, mis kasu Eesti riik saab, kui sellist parlamendi tasalülitamist edasi teha,“ märgib Keldo.

Keldo sõnul ei ole küsimus enam opositsioonis ja koalitsioonis, vaid selles, et parlament lihtsalt ei tööta: „Parlamentaalse protsessi osa on olnud, et enamusel on võimalus ükskõik mis ajahetkel päriselt hääletada, kas võtta seadust vastu või mitte. Küsimus on parlamendi kui institutsiooni tasalülitamises.“

Keldo leiab, et selleks opositsioonierakondade valijad oma mandaati ei andnud. Aga mis siis, kui näiteks EKRE valija soovikski parlamendi tasalülitamist? „Siis seda tulebki tõsiselt arutada, sest Eesti on parlamentaalne demokraatia ja sellisel juhul on meil parlamentaalse demokraatia kriis,“ vastab Keldo.