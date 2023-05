FOTORÄNNAK | „ELU ON SIIN ILUS, AGA KURADI S**T!“ Räpina rahvas juba teab, kuidas musi anda ja kala püüda

„Elu on siin ilus, aga kuradi s**t!“ iseloomustab oma kodulinna Räpina olustikku Einar. See vastuolu muutub kohalikega suheldes ühtaegu loogiliseks ja mõistetavaks. Räpina linn on ilus ja inimesed huvitavad, kuigi pisut pöörased. Kus veel oleks niivõrd palju kauneid vaateid, kuid neljaeurost kohvi saab nautida vaatega kauplusele.