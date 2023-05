LUGEJAKIRI | ARNOLD RÜÜTEL 95: "Ta on  jäänud ikka selleks Saaremaa poisiks, kes hindab lihtsaid rõõme."

Arhitekt Ignar Fjuk on öelnud, et Rüütlis peitub midagi ürgset. Ja nii see on. Mina, lihtne töömees, nägin teda esimest korda päriselus taasiseseisvumise ajal ühel Rahvarinde üritusel. Ainuüksi see, et hilisematel paljudel aastatel oleme sageli juttu ajanud ja teda on minu, tavalise inimese, arvamused alati siiralt huvitanud, näitab, et ta on olnud tõeline rahvapoliitik. Ja et ta on vaatamata igasugustele kõrgetele ametitele, mida elus pidanud, jäänud ikka selleks Saaremaa poisiks, kes hindab lihtsaid rõõme ja inimlikku läbikäimist.