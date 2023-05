LILLE KODU KOLEDUSED | Uute paljastuste valguses – kuidas ikkagi keegi ei vastuta ja karistused on vaid tingimisi?

Samal ajal, kui Eesti avalikkuses üritatakse teha põhiteemat abieluvõrdsuse peitunud (ja siiani leidmata) õudustest ja asjaolust, et paljulapseliste väga külluslike lastetoetuse põgus kärpimine on veel jubedam, on jätkuvalt kahe silma vahel see, mis toimus Lille kodus. Kus kurjategijad on saanud vaid tingimisi karistused ning neid palganud, varjanud ja hämanud tegelased istuvad oma kõrgetel positsioonidel edasi.