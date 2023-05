ENE PAJULA | Mammi mäletab, kuidas vanaisa elutöö, uhke aiand koos majaga buldooseriga kokku lükati. Kuidas ta nuttis tema hingekase pärast

Viimase aja segasemaid signaale tuleb mammi jaoks sealt Eesti kagunurgast. Nii palju kui tema asjast aru saab, on võrokesed pidanud maha oma laulva revolutsiooni ning kuulutanud ennast alistatud põlisrahvaks. Mammi hakkas mõtlema, et Eestis on ju teisigi keeleliselt pisut erinevaid piirkondi, mille asukatel oleks alust midagi sarnast kaaluda. Mammi on ema poolt saarlane ja isa poolt mulk, ja nii ühed kui ka teised võiksid ennast samamoodi põlisrahvaks kuulutada. Huvitav, kas mammi peaks end siis kuidagi määratlema? Või on topeltkodakondsus sel puhul lubatud? Või peaks ta otsustama hoopis läänlaste kasuks, sest ta elab hoopis Läänemaal.