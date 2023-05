Eestis elab 211 eri rahvusest inimesi

Levinumad religioonid on õigeusk ja luterlus

Rahvaloenduse tulemused näitavad ka, et suurem osa (58%) Eesti inimestest ei ole religioossed, mõnda usku peab omaks 29% rahvastikust ja 13% ei soovinud sellele küsimusele vastata. Põhilised usud on jätkuvalt õigeusk (16% rahvastikust) ja luterlus (8%). Muud usku omaks pidavaid inimesi on 5% kogu rahvastikust. Luterlus on jätkuvalt levinuim usk eestlaste ja õigeusk vene ning teiste slaavi rahvusest inimeste hulgas.

Eesti on atraktiivne sihtriik kõrgharitud välismaalastele

Eesti haridussüsteemis osaleb erinevate emakeeltega inimesi. Kutsehariduses oli eelmisel, 2021./22. õppeaastal õppijaid 25 823, kellest 72% on eesti emakeelega, 27% vene emakeelega ja 8% muu emakeelega. Kõrgharidusse eelmisel õppeaastal vastuvõetud 13 023 tudengi hulgast 72% olid eesti emakeelega, 16% vene emakeelega ja 12% muu emakeelega (või teadmata emakeelega). Selle õppeaasta kohta, kui õpilaste hulgas on ka Ukraina tudengid, ei ole veel emakeelte kaupa haridusstatistikat avaldatud, mis tähendab et praeguseks on muu emakeelega õpilaste osakaalud kindlasti suuremad.

Käesoleval õppeaastal on Eesti kõrgkoolides kraadi omandamas 4873 välisüliõpilast (11% kõigist üliõpilastest). Välisüliõpilastest 35% omandab bakalaureuse kraadi, 49% magistrikraadi ja 16% on doktoriõppes. Välisüliõpilaste päritolu on rikkalik, esindatud on 122 erinevat kodakondsust ja kõik kontinendid. Kõige rohkem on välistudengeid pärit Euroopa riikidest (53%), teisel kohal on Aasia maad (30%) ja kolmandal kohal Aafrika riigid (9%).

Viimase rahvaloenduse tulemused näitavad, et kui põhi- ja keskharidusega inimeste osakaalud rahvastikust on pigem kahanenud, siis kõrgharitute osakaal on suurenenud – eesti emakeelega inimeste seas 13,2%, vene emakeelega inimeste hulgas 9,5% ja muu emakeelega inimestel 35,2% võrra. Tasub märkida, et kõrgharitute osakaal suureneb küll kõigi inimeste hulgas, ent muu emakeelega inimeste seas on kasv olnud märksa hoogsam. Sellest võib järeldada, et võrreldes varasemaga rändavad Eestisse just pigem kõrgharitud välismaalased.

Tööturg jaguneb põlis- ja välispäritolu rahvastiku vahel 80:20