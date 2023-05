NURSIPALU PASSIOON? Kuidas elada edasi, kui elu järsku otsa ähvardab saada?

Kõrvalhoonetega suvemaja, tiiki, aiamaad ja põllusiilu on Jaan Post Lükkä külas pidanud 30 aastat. Endine Võru kiirabitöötaja ütleb, et on üle 70 ja tahaks looduses elu nautida samal ajal tööd vehkides. Põlistalust annab märku ristpalkidest ait. Talvel mees siin ei viibi, kui valget vatti langeb, katab maad meetrine lumi. Jaan ütleb, et talvel pole siin midagi teha.