Tallinna transpordiameti juht lahkub ametist

„Andres Harjo on andnud suure panuse linna transpordiliikluse arendamisse. Sel perioodil, kui tema valdkonda juhtis, kehtestati Tallinnas tasuta ühistransport, pidevalt on täiendatud liinivõrku, moderniseeritud Tallinna trammi- ja bussiparki ning linn on kohandunud täiesti uute kergliikluse vormidega. Tänan teda pikaajalise töö eest,“ ütles abilinnapea Vladimir Svet .

„Meie ootused uuele transpordiameti juhatajale on väga suured. Otsime süsteemselt mõtlevat juhti, kes aitab linna strateegilisi eesmärke ellu viia. Nendeks on nullvisioon ehk liiklussurmade vältimine ning avariide arvu vähendamine, ühistranspordi kasutajate arvu suurendamine, jala- ja rattaga liiklemise soodustamine. Liikuvuspoliitika peab lähtuma eelkõige jalakäija ja ühistranspordi kasutaja vajadustest ning liinivõrk peab vastama 21. sajandi vajadustele. Strateegia selleks on olemas, esimesed sammud ette võetud ning suur roll edasises hakkab olema just transpordiameti juhil,“ lisas Svet.