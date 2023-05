PALJU TOREDAID INIMESI KOOS?! Uues erakonnas on neli tapjat, kolm vägistajat, lisaks karjakaupa narkodiilereid ja vargaid. Roolijoodikuid ei jaksa eraldi nimetadagi

Valeri Vitti on kriminaalkorras süüdimõistetud kaheksal korral. Valdavalt on tegu vargustega, sekka huligaansus, ametiisiku ähvardamine ja raske kehavigastuse tahtlik tekitamine. Viimane karistus pärineb 2016. aastast, mil ta mõisteti kaheksaks aastaks reaalselt vangi tapmise eest. Vitti võttis koos kahe joomakaaslasega viina. Hiljem läks kamp süütevedeliku joomise peale üle ning tülileek süttiski. Vitti ja hilisem ohver andsid üksteisele hoope, vahepeal võeti jälle sõbralikult napsu, kuid kui uuesti tüli kerkis ja Vitti oli ühest tõsisemast hoobist siruli, haaras ta lauasahtlist noa. Vitti lõi 18 cm pikkuse teraga noa ohvri rindkerre, otse südamesse. „Ma ei sihtinud, juhuslikult läks nuga nii,“ selgitas Vitti kohtule. Algul tõstis joomaseltskond surnukeha voodisse, siis viidi mitmeks päevaks kööki, seejärel aga mitmeks päevaks õue. Lõpuks tekkis mõtte, et võiks politseile aias olevast laibast teatada, aga see jäi tegemata, kuna telefoni ei leitud üles. Joomine läks nii pikaks, et eksperdid suutsid hiljem tapmise aja tuvastada kõigest kolmepäevase täpsusega.