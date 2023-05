Pildiskandaal: advokaat eiras eetikakoodeksit

Mägi-Rohtmets ütles Delfile, et tal on hea meel, et advokatuuri aukohus tegi otsuse lõpuks ometi ära. Tema sõnul kasutati selleks maksimaalset menetlemise aega. „Kõige koormavam on, kui sa oled avalikult kohtu alla määratud, aga ei kippu ega kõppu,“ lausus ta. „See, et pika mõtlemise tulemuseks määrati mulle noomitus, mind väga ei häiri, aga siiski piisavalt. Mu jaoks on tähtis, et mu südametunnistus on puhas, ja pole parata, et ühiskondlikus olemises on olnud, on ja saab jätkuvalt olema olukordi, kus formalism nõuab köidikuid õiglustundele,“ jätkas ta.