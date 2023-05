Marko Mihkelsoni pildiskandaal: advokaat eiras eetikakoodeksit, kuid saab aukohtu otsuse vaidlustada kohtus

„Aukohus tuvastas, et kolleeg vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets on läinud vastuollu seadusest tuleneva kohustusega ja eiranud Eestikakoodeksi sätteid. Aukohus leidis, et vandeadvokaat Maria Mägi-Rohtmets avaldas kinnise kohtumenetluse asjaolusid, millega pani toime distsiplinaarsüüteo. Aukohus määras selle eest karistuseks noomituse,“ selgitas aukohtu esimees vandeadvokaat Andres Aavik Õhtulehele. Tema sõnul kuulutab kohus tsiviilmenetluse seadustiku kohaselt menetluse kinniseks alaealise isiku huvides ning menetlusosalised on kohustatud seal toimuvat saladuses hoidma. „Kutsesaladuse hoidmise kohustuse sätestab ka advokatuuriseadus, samasisuline kohustus tuleneb ka Advokatuuri Eestikakoodeksist , mille kohaselt on advokaat kohustatud saladuses hoidma mistahes teavet, mida ta on seoses õigusabi osutamisega saanud ja samuti selle teabe allikat, rääkis Aavik. Advokatuuri kantsleri Leen Eenpalu sõnul on aukohtu otsus jõustunud. Küll aga on võimalik aukohtu otsust edasi kaevata halduskohtusse, sõnas ta.

Mägi-Rohtmets ütles Delfile, et tal on hea meel, et advokatuuri aukohus tegi otsuse lõpuks ometi ära. Tema sõnul kasutati selleks maksimaalset menetlemise aega. „Kõige koormavam on, kui sa oled avalikult kohtu alla määratud, aga ei kippu ega kõppu,“ lausus ta. „See, et pika mõtlemise tulemuseks määrati mulle noomitus, mind väga ei häiri, aga siiski piisavalt. Mu jaoks on tähtis, et mu südametunnistus on puhas, ja pole parata, et ühiskondlikus olemises on olnud, on ja saab jätkuvalt olema olukordi, kus formalism nõuab köidikuid õiglustundele,“ jätkas ta.