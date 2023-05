Euroopa kohus arutab lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi mõistetud Peeter Helme kohtuasja

Jõustunud kohtuotsusega on Peeter Helmet karistatud aasta ja neljakuulise tingimisi vangistusega. „Nagu hiljem selgus, oli vestluspartner politseinik. Koosseis puudub ka seetõttu, et Helme ei ahvatlenud vestluspartnerit endaga seksuaalsetele tegevustele ega kutsunud kokku saama. Samuti sisaldas vestlus täiesti ebareaalseid väljamõeldisi ning oli seksist kui tegevusest eemale peletav ja hirmutav,” on selgitanud Helme kaitsja, vandeadvokaat Raul Ainla. Tema kinnitusel oli tõendite kogumine Helme provotseerimisega politseiagendi poolt lubamatu, kuna enne kriminaalmenetluse alustamist puudus igasugune teave selle kohta, et ta oleks midagi ebaseaduslikku toime pannud. Nüüd võttis Euroopa Inimõiguste Kohus Peeter Helme kriminaalasjas kaitsja Raul Ainla esitatud kaebuse menetlusse. Ainla sõnul esitas Euroopa Inimõiguste Kohus Eesti riigile küsimused, mis puudutavad provotseeriva jälitustegevuse seaduslikkust.