Leiti kahe inimese säilmed: matusekoht võeti kaitse alla

Kibuna külas avastati inimsäilmed mullu oktoobris ja leiust teavitati politsei- ja piirivalveametit, kes pöördus muinsuskaitseameti poole. Muinsuskaitseameti esindaja tegi leiupaigas uuringu ja leidis vähemalt kahe inimese osaliselt säilinud luustikud. Puhastati välja vaid luustike koljude ja osaliselt ülakehade piirkonnad. Välitööde käigus kogutud andmed osutavad, et tegemist on arheoloogilise matmispaigaga. Selleks, et välja selgitada, kas ja millises ulatuses on maa-alal säilinud veel arheoloogiapärandit, on muinsuskaitseamet võtnud kalmistu ajutise kaitse alla.