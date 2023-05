Altkäemaksuvõtmise kahtlus: panga endine osakonnajuht annab kohtus ütlusi

2019 aastal kirjutas Äripäev, et rahapesu tõkestamise, klienditeeninduse ning halduse eest vastutavad Tallinna Äripanga osakonnajuhid said kahtlustuse rahapesus ja altkäemaksu võtmises, kolmest kinnipeetud pangatöötajast kaks on endised politseinikud. Tänaseks on neist kohtu ette astunud Äripanga rahapesu tõkestamise osakonna endine juht Mait Kaselo, keda kahtlustatakse altkäemaksu võtmises erasektoris, lisaks Kaselole on kohtu ees ka Arkadii Sulaev. Kohtuasjas on mitu istungit juba toimunud. Mais peetaval istungil hakkab Kaselo ütlusi andma. Kaselo oli 1990. aastatel tööl Tallinna kriminaalpolitseis, kus tema ülemuseks toona oli praegune Tallinna Äripanga juhatuse liige Sergei Elošvili.