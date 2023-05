NOORTE VÕITLUS PROVOKATSIOONIGA: 9. mail tähistati Narva kolledžis hoopis Euroopa päeva

„Me ei tohi unustada, et Narva on ka osa Eestist, osa Euroopast ning ka siin on tähtis ajalugu mõista,“ räägib noorteühenduse MTÜ Avatud Vabariik liige Andrei Terekhov. Ta korraldas koos mõttekaaslase Daniil Kurakiniga Narvas Euroopa päevale pühendatud konverentsi „Ajalugu, mis ühendab“.