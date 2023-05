FOTOD | Vandaalid märatsesid Sinimägede memoriaalis

Narva politseijaoskonna juhi Indrek Püvi sõnul avastas täna hommikul politseipatrull, et Sinimäel on vandaalitsetud kokku kolme memoriaali juures. „Grenaderimäe memoriaali juures lükati ümber kolm mälestustahvlit ja lisaks valati üks neist üle värviga,„ rääkis Püvi Õhtulehele. „Sinimäe muuseumi territooriumil soditi seal asuva II maailmasõja võõrleegionäride kolme mälestustahvlit ja Tallinn-Narva maantee ääres Sinimäel lükati ümber mälestusmärk langenud sõduritele.“

„Suhtume taolistesse juhtumitesse tõsiselt ning anname endast parima, et teo toimepanija välja selgitada. Uurija kogus sündmuskohtadelt tõendid ning alustame kriminaalmenetluse.”