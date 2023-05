Politsei otsib Tartus kadunud Stepanit

Täna pöördusid politsei poole mures lähedased, kes pole 28aastase Stepaniga saanud ühendust alates 2. maist. Tartu linnas asuvas kodus Stepanit ei ole, samuti on tema telefon välja lülitatud. Lähedastel on alust arvata, et mehe elu ja tervis võivad olla ohus.