FOTOD | Tallinna liiklust tabas 9. mai puhul kaos, enamik linnaliinibussidest hilineb

Tänasest päevast ei maksaks rutakaid järeldusi teha, ütles Tallinna linnatranspordi (TLT) teenindusdirektor Hannes Falten Õhtulehele. „Seda näitab homne päev, kas mõjutas teatud ühe tänava sulgemine, kus inimesed hakkasid lilli viima, et tekkisid 35 kuni 45 minutilised hilinemised. Et linna tuiksoonel autode ühtekokku kogunemine võibolla pani inimesi ka muid tänavaid otsima. Paar väiksemat avariid on ka need, mis mõjutavad kogu liiklust, sest ega meie ju bussidega üle ei sõida sellest olukorrast. Kui on avarii, siis ootame täpselt samamoodi,“ nentis Falten.