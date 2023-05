9. MAI NARVAS | Linnapea Katri Raik: Vene inimene aktsepteerib jõudu. Jah, narvalased on solvunud, aga vaiksed

Narvalaste ühised pidupäevad on seni olnud vana-aastaõhtu 31. detsembril, naistepäev 8. märtsil ja 9. mai. Ukraina sõda on pannud ka Narvas paljusid inimesi 9. maile teisiti vaatama. Veel suurema hulga inimesi aga vaikima. See ei tohi uinutada, sest haudvaikus on ka omamoodi hirmutav.