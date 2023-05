GALERII | 9. mai tähistamine Narvas ja Sinimägedel

Hommik algas sellega, et Narva muuseum riputas Narva linnuse Venemaa-poolsele müürile Venemaa presidenti Vladimir Putinit kujutava plakati, mis ütleb, et tegemist on sõjakurjategijaga. Plakat häiris aga Vene piirivalvureid, kes palusid Narva jõe sillal Eesti kolleegidega kohtumist ja nõudsid plakati mahavõtmist, kuid Eesti keeldus sellest.