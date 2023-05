KANEP KERES, HÄÄLED PEAS! Ema tapnud poeg tunnistab: „Läksin kaasa ebatervete mõtetega.“

Iseenesest polegi lõplikult selge, mispärast Aleksandr (38) oma ema Ljudmilla läinud aasta märtsis ära tappis. Nimelt on Aleksandr oma versiooni aja jooksul muutnud. Vahetult pärast veretööd ütles ta uurijatele, et tema varastas ema tagant 1000 eurot ning tegi tapmisele eelnenud ööl kokaiini. Niiviisi tekkis tüli, mille käigus ei suutnud ta end talitseda ning pussitas ema 26 korral. Kohtus rääkis ta seevastu teist juttu. Aleksandri sõnul viisid teda mõrvani peas kõlanud hääled, mis käskisid ema tappa ning teha seda „vaikselt ära“. Kusjuures mehe jutt „häältest“ – olgu see siis väljamõeldis või tõsi – läheb loo asjaoludega paremini kokku.