ELUNDIVARGUS: osadel Keenia massihaudadest leitud sektiliikmetel puudusid organid

Politsei usub, et suurem osa surnukehadest on seotud isehakanud pastori Paul Nthenge Mackenzie juhitud sektiga, mis propageeris liikmete surnuks näljutamist, et neil avaneks seeläbi võimalus „kohtuda Jeesusega“. Kuigi näljutamine oli väljakaevatud ohvrite peamine surmapõhjus, selgus lahkamise käigus, et mitmeid oli kägistamise või lämmatamise teel tapetud. Kokku on praeguseks tuvastatud 112 ohvrit, vahendab The Guardian.