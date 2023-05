Politsei otsib Kuusalu alevis kadunud 5aastast Kristjan Valdemari

Võimalik, et poiss läks Kuusalust ka bussi peale ja sõitis Tallinna või Loksa suunas. Kristjan on umbes 116 cm pikk ja heledate juustega. Poisil võib seljas olla hall vest ja kaasas sinine hai pildiga seljakott. Kristjani otsingutesse on kaasatud nii politseipatrullid, droon kui ka koer.