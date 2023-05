Aasta eurooplane 2023 on peaminister Kaja Kallas

„Mäletan, et kuidas 25 aastat tagasi tahtis Eesti saada Euroopa Liitu – pidasime läbirääkimisi, töötasime liitumistingimuste täitmise nimel ja üritasime kõiki veenda, et Eesti kuulub Euroopasse. Nüüd olemegi meie see Euroopa, kuhu tahab kuuluda ka Ukraina ning püüdlevad teisedki riigid. See muutus on toimunud pea märkamatult ning me ei mõtle sellele igapäevaselt, aga palju Eesti edust ja heaolust on just tänu Euroopa Liidule,“ ütles Kaja Kallas.