EESTI PARIM TSIRKUS: kolm tundi protseduurilisi küsimusi ja null otsust – tere tulemast riigikokku!

Protseduurilisi küsimusi esitasid peaaegu eranditult opositsioonipoliitikud. Nagu parlamendis viimastel aastatel juba tavaks, kujunes rekordimeheks Kalle Grünthal (EKRE), kelle hingele jäi kolme tunniga 16 protseduurilist küsimust: üks küsimus enam-vähem iga kümne minuti tagant. Õigupoolest oleks täpsem öelda, et Grünthal võttis 16 korda sõna ja kordas pidevalt samu pärimisi.

Mitte nii aktiivsele kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et praegu toimuv on üks mõttetu-seosetu klounaad. „Mis on alternatiiv?“ küsivad aga opositsioonipoliitikud