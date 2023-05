JUHTKIRI | Venemaa konnasilm: ärgem ühinegem võidupüha tähistamisega ka selle aktiivse eitamise näol!

Venemaal tähistati võidupüha (mõõdukalt!) ka tänavu, kuid mujal oli Vene võimudel tõsiseid probleeme, et end sellega nähtavaks teha. Näide Narvast: jõe idakaldale püstitati lava ja suur ekraan, et ka Eestis NATO poolel olijad patriootlikust kontserdist osa saaks. Varasemaga võrreldes mõjus see nagu poisikeste karglemine telepildis mõne kuulsa intervjueeritava selja taga: „Ema, vaata, ma olen televiisoris!”