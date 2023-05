KIUS JA TERROR VIIMSIS: 30pealine noortekamp lagastas võõrast maja, et rünnata eakaaslast. Koduomanik: „Kui nõudsin aru, siis sain ähvardusi!“

„On see Chicago või nunnu rannarahva küla?!“ olid Facebookis Viimsilaste grupi liikmed hämmingus, kui lugesid ettevõtja ja kohaliku elaniku Sandra Napsepa kogemuslugu. Sandra kirjeldas, kuidas kamp noori murdis jõuga sisse tema koju, lagastas seal ning üritas kätte maksta ühele koolikiusatule. „Varaline kahju hinnati 606 eurole, sellest aga kordades hullem on fakt, et mitme lapse vanemad õigustasid nende käitumist, Viimsi kool otsustas mitte sekkuda ning tagatipuks sai meie pere veel vägivallaähvarduse. Selliseid lagastavaid sissetungimisi on viimase kuu jooksul toimunud vähemasti neli korda,“ räägib Sandra, kes esitas politseisse ka avalduse.