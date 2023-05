Pealinna liiklus läheb veelgi segasemaks: Tondi ülesõidu ümberehitus algab suve esimeses pooles

„Soovime mitmes kohtas üle linna ehitada raudteealused kergliiklejate tunnelid ning Tondi ristmik on nende seas esimene. Tondi raudteeülesõit on plaanis ehitada kahetasandiliseks, et see oleks turvalisem eeskätt kergliiklejatele, aga ka kõigile teistele,“ ütles Vladimir Svet. „Praegu ristuvad raudtee ja sõidutee samal tasandil ja näiteks veokitele ja bussidele on parempööre üsna keeruline. Ristmiku muutmine eritasandiliseks parandab liiklusohutust ja -mugavust märkimisväärselt,“ lisas Svet.