FOTO | HULLUD LOOD PÕLVAMAAL! Ahja jõkke visati kilekotid lambatalledega

Keskkonnaameti Põlvamaa büroo juhataja Toomas Rebase sõnul teavitati ametit nädala alguses, et Põlvamaal on Ahja jõest leitud hukkunud lambatalled. „Hukkunud loomi sellisel kujul kindlasti jõkke visata ei tohi,“ ütles Rebane. „Kahtlemata on selline tegevus lubamatu ja karistatav.“

Mõned tunnid pärast esmaseid vastuseid teisipäevastele päringutele, teatas keskkonnaameti pressiesindaja Indrek Hirs, et keskkonnaameti inspektorid on Ahja jõest leidnud kolm prügikotti.