DEMOKRAATIA ALLAKÄIK | Igor Taro: teeks nii, et kui riigikogu ei saa sisulist tööd alustada, siis selle päeva eest palka ei maksta

Kell 23.50 on istungisaal peaaegu tühi. Rohkem on täidetud EKRE ja Eesti 200 fraktsioonide pingid, mujal on tühjem. Liisa Pakosta on kaevunud dokumentidesse oma komisjoni ruumides, noorem Terras hoolitseb kusagil jõusaali sügavustes keha ja vaimu eest ning Lauri Hussar on juhataja puldis. Käib usin arupärimiste ja eelnõude esitamine. Kell 15 algama pidanud istungi rakendamiseni me ei jõudnud, kuna arupärimisi tuli 64 ja eelnõusid 63. Lisaks kümneid protseduurilisi küsimusi. Keskööl on esmaspäevase reglemendi järgi istungi lõpu tagumine piir.