Kohus arutab süüdimõistetud ilmateadlase pankrotti

Tänavu märtsis mõistis Harju maakohus Tallinna ülikooli endise lektori, ilmateadlase Jüri Kameniku süüdi kelmuses ja karistas teda ligi viieaastase tingimisi vangistusega: süüdistuse järgi võttis ta teovõimetu sõbra nimel laenu. Süüdistuse järgi mõjutas Kamenik investeerimise ja tulu teenimise eesmärgil 2019. aastal talle tuttavat meest, et too võtaks enda nimele laenukohustusi ning kasutas tollele kuuluvaid dokumente laenutaotluste koostamiseks. „Kokku võttis süüdistatav sel moel enam kui kümme korda laene erinevates summades alates paarikümnest kuni mitme tuhande euroni,“ on öelnud prokuratuuri pressiesindaja Õhtulehele. „Süüdistatav kandis laekunud laenusummad enda kontrolli all olevale pangakontole ning kasutas saadud raha isiklikuks otstarbeks. Laene tagasi makstud ei ole ning tekitatud kahju on süüdistuse järgi enam kui 20 000 eurot.“ Kohus on mõistnud Kamenikult välja tsiviilhagid. Nüüd tuleb Harju maakohtus arutusele Jüri Kameniku, kes on pankrotis, võlausaldajate esimene koosolek.

Läinud aastal mõistis kohus Jüri Kameniku süüdi seksuaalses väärkohtlemises.