Ukraina võimud alustasid Slava Ukraini skandaaliga seoses kriminaalmenetlust

„Oleme olnud vahetus kontaktis kolleegidega Ukraina prokuratuurist ja saanud kinnituse, et Ukraina õiguskaitseasutused on alustanud kriminaalmenetlust, mille käigus uuritakse ka Eesti meedias kajastatud sündmustikku,“ sõnas riigiprokurör Triinu Olev, vahendas ERRi uudisteportaal.

„Eesti õiguskaitseasutused ei saa teistes riikides toimuvaid kriminaalmenetlusi kommenteerida, sest vaid menetlust juhtiv asutus saab hinnata, millist teavet on võimalik avaldada nii, et see menetlust mõjutama või kahjustama ei hakkaks,“ lisas prokurör.

Aprillis tuli ilmsiks, et MTÜ Slava Ukraini kandis 1,5 miljonit eurot Eestist kogutud annetusi oma Ukraina koostööpartneri juhtidega seotud erafirmale IC Construction, millel on ilmselt fiktiivne omanik ja selle ainus tegevus oligi seotud Eesti MTÜga.

Slava Ukraini nõukogu esimees Kristo Tohver on öelnud, et MTÜ ei teadnud, et IC Construction on neile kantud rahade pealt kasumit teeninud.